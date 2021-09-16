Yine vale terörü! Bu kez birbirlerine girdiler!

Son dakika: Yine vale terörü! Bu kez birbirlerine girdiler - Haberler

İHA

İstanbul Beşiktaş'ta, valeler arasında yer nedeniyle tartışma silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 23.50 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy'de meydana geldi. İHA'nın haberine göre, semtteki ünlü iki balık restoranının valeleri arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada 2 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı. Yoldan geçenlerin de ölümden döndüğü olayda yaralanan kişiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CEPHANELİKLE YAKALANDILAR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açarak tarafları dağıttı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda ateş açan şahıslardan R.Ç. tabancasıyla birlikte, kavgada Y.Ş.'yi bıçakladığı tespit eden T.T. ve K.Ş.'yi silahla yaralayan K.A. ve E.K. silahlarıyla birlikte ve araçlarında 60 adet mermi ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Silahlar ve mermilere polis ekipleri tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve T.T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.A. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlarında çok sayıda fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. ise adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.