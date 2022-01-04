Yine kanımız dondu! Tartıştığı karısını bıçakladı

DHA

Korkunç olayda, Odunpazarı ilçesinde oturan Ali ve Ülviye Y. çifti, bilinmeyen nedenle tartıştı. Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı.

DHA'nın haberine göre, sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ali Y. ise polis ekiplerince evde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Ali Y.'ye, polis aracına bindirildiği sırada çiftin komşuları tepki gösterdi.

Bir komşunun "Keşke kendini bıçaklasaydın, sana yazıklar olsun. 4 çocuğu var o kadının. Senin gibi komşu olmaz olsun" dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.