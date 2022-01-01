Yılbaşı kavgası çıktı! Daha 14 yaşındaydı!

DHA

İstanbul'da bu sabah saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.

KURŞUN KAFASINA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.