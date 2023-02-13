Son dakika: Yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede olarak' Antalya'da bir otelde yakalandı! - Deprem haberleri

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. DHA'da yer alan habere göre Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı.

DÜN GÖZALTINA ALINDI Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. KEÇECİOĞLU ANKARA'DA TUTUKLANDI AA'nın haberine göre Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın yıkılması sonucu birden fazla kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamaya göre, olayın ardından Hatay'dan Ankara'ya gelen ve kaçma ihtimali olduğu da belirtilen, binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, kaldığı otelde gözaltına alındı. Hakkında binanın yıkılmasından sorumlu olduğuna dair ihbar mailleri olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Ankara adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Erdoğan K, tutuklama talebiyle sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.