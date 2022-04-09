İstifa eden belediye meclis üyesine yumruklu saldırı!

DHA

Son dakika haberler... Kayseri'de, Ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde iddiaya göre, bir grup tarafından iş insanı Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğradı.

STÜDYODAN ÇIKARILIP DARP EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre gazeteci Azim Deniz olayı ayırmaya çalışırken, grup tarafından darp edildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteci Deniz ile iş insanı Kılınç kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere gitti. Tedavi altına alınan Azim Deniz taburcu edilirken, Kılınç'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan Kocasinan Meclis üyesi olan iş insanı Kılınç partisi MHP'den 2 gün önce istifa etmişti. Gazeteci Azim Deniz saldırıya uğradıktan sonra kendi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Şu anda Deniz Postası TV'de canlı yayında olacaktık.

"50 KİŞİLİK GRUP STÜDYOYU BASTI"

Kocasinan Belediyesi meclis üyesi Sedat Kılınç'ı burada misafir edecektik. 50 kişilik grup stüdyomuz bastı. Televizyon stüdyosu içinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç'ı şiddetli bir şekilde darp ettiler" dedi.

KISA SÜRE ÖNCE İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Eski Üyesi Sedat Kılınç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.