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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak

        Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak

        31 Mart yerel seçimlerinde siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler 3 Mart'ta ilan edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:03
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        Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak
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        31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işliyor.

        Takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenirken, Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesinin ardından bu sayı 34'e düştü.

        Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

        Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlendi. Seçmen bilgi kağıtları da 29 Şubat'ta dağıtılmaya başlandı.

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        Takvim kapsamında, adaylığı için başvuru yapılan siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

        İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

        Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

        Basım işlemleri tamamlandıkça da pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

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