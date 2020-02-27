DHA

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti. Hülya Ağansoy'un ölüm haberini, ailesi duyurdu. Hülya Ağansoy'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Nurullah Tevfik Ağansoy, 28 Ağustos 1996'da Bebek'te bir çay bahçesinde öldürülmüştü. Cinayetin, eski iş ortağı Alaattin Çakıcı'nın azmettirmesi sonucu olduğu iddia edilmişti.

Mahkeme, Alaattin Çakıcı'yı, "Tevfik Nurullah Ağansoy'u tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, ''haksız tahrik'' hükmünü uygulayarak 22 yıl hapse indirmişti. Mahkeme, Çakıcı'nın yargılama sürecindeki davranışlarını lehe indirim sebebi kabul ederek cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü.

NURULLAH TEVFİK AĞANSOY'UN CİNAYETİ

İstanbul Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde 28 Ağustos 1996'da saat 01.00 sıralarında polislerle birlikte oturan Tevfik Nurullah Ağansoy'a bir otomobilden ateş açılması üzerine silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın silahla yaralanması olayından sonra, daha önce Türkiye'deki işlerini takip ettiği Alaattin Çakıcı ile ters düştüğü iddia edilen Tevfik Nurullah Ağansoy ve saldırganlardan Recep Çiçek olay yerinde ölmüştü. Aynı saldırıda, ailesiyle birlikte çay bahçesinde bulunan Gülçin Balaban adlı kadın ile Başbakanlık Koruma Müdürlüğü'nde görevli olan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller İstanbul'a geldiğinde koruma görevi yapan polis memuru Celal Babür hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında, Babür ile aynı birimde görev yapan polis memuru Ferda Temel ve Ağansoy'un şoförü Burak Çalışkan ile çay bahçesinde bulunan vatandaşlardan Engin Bora, Gültekin Alkur ve Emrah Çiftçi de yaralanmıştı.