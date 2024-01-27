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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını açıkladı

        Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını açıkladı

        Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 il, 64 ilçe ve 4 beldede 74 belediye başkan adayını açıkladı. eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi'nin Pozantı Belediye Başkan adayı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:56
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        MHP'li Başkan, YRP'den aday oldu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozet takarak, Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu.

        31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla, partisinin genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

        Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu. MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.

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        Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde:

        Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim,

        Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar,

        Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy,

        Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer,

        Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin,

        Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş

        Adana

        Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay

        Ağrı

        Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba

        Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat

        Aksaray

        Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meralü

        Ardahan

        Göle Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya

        Aydın

        Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin

        Bolu

        Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu

        Burdur

        Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay

        Çavdır Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız

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        Bursa

        Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya

        Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar

        Çorum

        Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy

        Denizli

        Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım

        Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş

        Diyarbakır

        Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya

        Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım

        Elazığ

        Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz

        Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu

        Erzincan

        Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız

        Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı

        İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan

        Tercan Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız

        Gaziantep

        Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz

        Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu

        Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin

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        Isparta

        Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak

        Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran

        İstanbul

        Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy

        Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir

        Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk

        İzmir

        Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz

        Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş

        Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent

        Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın

        Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen

        Kahramanmaraş

        Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce

        Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız

        Karabük

        Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut

        Kayseri

        Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal

        Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı

        Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça

        Kırklareli

        Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş

        Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan

        Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan

        Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal

        Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu

        Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay

        Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü

        Konya

        Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan

        Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven

        Manisa

        Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran

        Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar".

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