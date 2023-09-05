"100 BİNE YAKIN KAÇAK YAPI VAR"

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Ne yazık ki halkta 'Bir şey olmaz yapalım, nasılsa imar affı gelir' gibi yanlış bir algı oluştu. Buna rağmen örneğin Trabzon'da yaylalarda 100 bine yakın hiçbir şekilde tapuya konu olmayan, kamuya ait alanlarda kaçak yapı var. Yani hiçbir şekilde yasal bir tabanı yok" dedi.