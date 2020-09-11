Yasemin Özilhan'dan üzücü haber

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyordu.

Ancak ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Özilhan bebeğini düşürdü.

Ünlü çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyordu.

Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunmuştu.