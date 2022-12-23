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Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren eski eşine istinaftan ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı

Eskişehir'de eski eşi tarafından vahşice öldürülen Ayşe Tuba Arslan ile ilgili davada istinaf süreci sona erdi. Buna göre sanığa verilen 24 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi

Giriş: 23.12.2022 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri | Yargıtay bozmuştu! Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni karar
Yargıtay bozmuştu! Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni karar
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AA

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ilk istinaf incelemesinde "haksız tahrik" ile cezasının 24 yıla düşürülmesinin ardından Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yapılan duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA'da yer alan habere göre, öldürülen kadının babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, avukatı Betül Duman ile CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmayı Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile takip etti. Duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Özalpay da cezaevinden SEGBİS'le katıldı.

Ayşe Tuba Arslan'ın yakınları, sanığa iyi hal ve haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen celsenin ardından, adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

44 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Serdar Arslan, bir baba olarak çok büyük bir acı yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 23 şikayet dilekçemizden eğer biri dikkate alınsaydı, biri uygulamaya alınsaydı kızım belki bugün yaşıyor olabilirdi. Kızım tasarlanarak, takip edilerek, vahşice şehrin göbeğinde öldürüldü. Dağın başında değil, şehrin göbeğinde. Sözün bittiği yerdeyiz. Karar ne de olsa sevindirici bizim için. Bundan sonra caydırıcı bir karar olur inşallah. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin. Benim temennim; bu zihniyet, bu görüş ortadan kalksın. Kadınlarımız, kızlarımız sahipsiz bırakılmasın. Kadınlarımıza, kızlarımıza hoşgörü ile bakılsın, hor gözle bakılmasın. Onlar bizim canımız, kanımız. Onlar bizim anamız, onlar bizim bacımız."

Meral Sondikme ise eski eşinin saldırısı sonrası 44 gün yoğun bakımda kalan kızının, 11 Ekim 2019'da yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kızının kasıtlı şekilde acı çektirilerek işkenceyle öldürüldüğünü dile getiren Sondikme, "Ayşe Tuba benim öz kızımdı. Onun acısıyla ben yaşamak istemiyorum. 2019'dan beri sokaklardayım. Bittim, mahvoldum. Geriye gelmeyecek ama ben bittim, mahvoldum." dedi.

Avukat Betül Duman ise Eskişehir'deki yerel mahkemenin haksız tahrik uygulamadan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının ardından bugüne kadar gelinen süreci anlattı.

İstinaf mahkemesinin ilk kararına Yargıtay'da temyiz yoluyla başvurduklarını bildiren Duman, "Tekrar Bölge Adliye Mahkemesinde bir duruşma oldu. Bölge Adliye Mahkemesi heyeti, temyiz mahkemesinden gelen karara uyulmasına karar verdi ve Ayşe Tuba Arslan'ın katilini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulamadı." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Tuba Arslan (45), boşandıktan yaklaşık bir ay sonra 11 Ekim 2019'da Eskişehir'de eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülmüş, katil zanlısı Özalpay yargılandığı Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Temmuz 2020'de "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise 2021'de sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesinde belirtilen "haksız tahrik" indirimini uygulamış, cezayı 24 yıla düşürmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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