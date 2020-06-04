Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

HSK 1. Dairesi daha önce yayımladığı takvim ile yaz kararnamesini 5 Haziran’a kadar yayımlayacağını duyurmuştu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu tarih ertelendi. 15 Haziran’a kadar kararnamenin ilan edileceği belirtildi.

4 BİN KİŞİLİK KARARNAME

Peki kararnamenin kapsamı nasıl olacak? Öncelikle kararname rekor sayıda hakim ve savcıyı kapsaması bekleniyor. Sayının 4 bir dolayında olması neredeyse netlik kazandı. Yani 4 bin dolayında hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidilecek.

BAZI İL VE İLÇE BAŞSAVCILARI DEĞİŞECEK

Kararname ile öncelikle yeni kurulan istinaf mahkemelerine görevlendirmeler yapılacak. İş yükü fazla olan mahkemelere ilave hakim yetkilendirilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere savcı ve başsavcı vekili ve hakim takviyesi yapılacak. Pek çok il ve ilçenin başsavcının da kararname ile görev yerlerinin değiştirilmesi bekleniyor.

KURACILAR DA KARARNAMEDE

20 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kura töre ile görev yerleri belirlenen bin 379 yeni hakim ve savcı da bu kararname ile resmen yeni görevlerine başlamış olacak.