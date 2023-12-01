Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eyüpsultan'da yangında itfaiyeye hatalı park engeli!

        İstanbul'da çıkan yangında itfaiyeye hatalı park engeli!

        İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye araçları, hatalı park nedeniyle sokağa girmekte güçlük çekti. Ekipler, yangın çıkan eve ulaşamayınca, hortumları sokak boyunca birbiri ardına ekleyerek alevlere müdahale etti. Yangında alevlerin arasında kalan bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eyüpsultan'da tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti. Yangında içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 04.00 sıralarında İslambey Mahallesi'nde çıktı. İlkyaz Sokakta bulunan tek katlı bir gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        HORTUMLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP MÜDAHALE ETTİLER

        İhbar üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler, sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekondunun olduğu sokağa bir süre giremedi. Uzun uğraşlar sonucu sokağa bir araç ile girmeyi başaran itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        REKLAM

        Ağır yaralı olarak alevlerin arasından çıkarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan itfaiye ekiplerinin, bazı sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşamayınca, hortumları sokak boyunca birbiri ardına ekleyerek alevlere müdahale ettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Habertürk Anasayfa