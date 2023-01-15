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Tüyler ürperten iddia! Reyhan'ın yangında ölümünde 2 şüpheli bu kez tutuklandı

Siirt'te bir işyerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Reyhan Subaşı'nın ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Şüpheli olayda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 zanlı tutuklandı

Giriş: 15.01.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yangında hayatını kaybeden Reyhan'ın ölümünde 2 şüpheli tutuklandı!
Yangında hayatını kaybeden Reyhan'ın ölümünde 2 şüpheli tutuklandı!
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DHA

Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası cesedi bulunan Reyhan Subaşı'nın (21) ölümüne ilişkin gözaltına alınıp, adli kontrol ile serbest bırakılan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Veysel Karani beldesinde Şahin İ.'ye ait iş yerinde 24 Aralık'ta yangın çıktı.

İhbarla gelip, alevleri söndüren ekipler, içeride Reyhan Subaşı'nın cesedi ile karşılaştı.

Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak Şahin İ., Musa İ. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Şahin İ. ile Musa İ., ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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