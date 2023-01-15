Yangında hayatını kaybeden Reyhan'ın ölümünde 2 şüpheli tutuklandı!

Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası cesedi bulunan Reyhan Subaşı'nın (21) ölümüne ilişkin gözaltına alınıp, adli kontrol ile serbest bırakılan 2 şüpheli tutuklandı.

Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak Şahin İ., Musa İ. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.