Yangın söndürme havuzunda facia!

İHA

Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuk çobandan 2'si boğularak hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Cebel Yaylası, Türkü mevkiinde çobanlık yapan 3 çocuk serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın havuzuna girdi. Çocuklardan birisi sudan çıkarken Mehmet Ali Kırcılı (12) ve Mustafa İletmiş (14) havuz içinde gözden kayboldu. Havuzdan çıkan diğer çocuk durumu ailesine bildirdi.

Yapılan ihbar ile olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali ve Mustafa'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.