Acı olay! Anne ve oğlu uykuda yakalandı

İHA

Samsun'da gece bir evde çıkan yangında anne ve oğul yanarak hayatlarını kaybettiler.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Altı katlı binanın zemin kıtından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada, Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin'in (55) cansız bedenleri bulundu.

Yangında yanarak feci şekilde can veren anne ve oğlu, olay yerindeki incelemeleri ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.