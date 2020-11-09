Yalova Valisi Muammer Erol'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada, "Valimiz Muammer Erol'un Kovid-19 testi pozitif çıktığından, doktor raporu gereği 13 Kasım 2020 Cuma gününe kadar evde istirahati uygun görülmüştür." denildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!