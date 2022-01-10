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Yakınları haber alamadı! İtfaiye eve girdi! Şoke eden görüntü!

Son dakika haberine göre Bursa'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin açık penceresinden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu

10.01.2022 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yakınları haber alamadı! İtfaiye pencereden girdi!
Yakınları haber alamadı! İtfaiye eve girdi! Şoke eden görüntü!
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DHA

Bursa'da, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi'nde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

KOMŞULARI ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

DHA'da yer alan son dakika haberine göre 2. Hastane Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GİTTİ

Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE DE ZOR ANLAR YAŞADI

Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti.

İTFAİYE PENCEREDEN İÇERİ GİRDİ

Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi.

KOLTUKTA UYURKEN BULUNDU

Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.

Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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