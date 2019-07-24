24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları tartışmak için Cumhuriyetçi 45 senatörle bir araya geldi.
Kapalı kapılar ardından gerçekleşen Türkiye toplantısının detaylarını Washington Post yazdı.
Gazetede yer alan habere göre, başını Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch'in çektiği senatörler Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırımları ertelememesini istedi ve bunun NATO'nun güvenliğini tehlikeye atacağını savundu.
Trump'ın ise sert yaptırımlar yerine, Türkiye ile müzakere etme seçeneğini savunduğu ve bunun da Risch ile Trump arasında 'çetin bir tartışmaya' neden olduğu belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Risch'in sözcüsü, "Odadaki herkes birçok seçenek olduğunu biliyordu. Konunun her yönünde güçlü ve ateşli bir tartışma vardı" ifadelerini kullandı.
Odada bulunan birkaç Cumhuriyetçi senatöre göre, tartışma ABD'nin Türkiye'yi nasıl cezalandıracağı konusundan daha çok, John Hoeven tarafından gündeme getirilen "Erdoğan'la nasıl müzakere edebiliriz" sorusu etrafında yaşandı.
Ayrıca toplantıya katılan bazı senatörler, toplantı başlığının Türkiye yaptırımları olmasına karşın Trump'ın bu konuya ilgisiz göründüğünü ve bunun yerine sağlık sigortası, göç ve bütçe anlaşması gibi konuları birkaç kez açtığını söyledi.
Trump'a yakın isimlerden biri olarak görülen ve toplantının ardından bir açıklama yapan Senatör David Perdue, "Türkiye'nin şu anda ne yapmaya çalıştığına bakarsanız, Başkan'ın yapmaya çalıştığı şey bu konuya daha geniş bir yaklaşım getirmek. Bölgedeki daha büyük konulara ve büyük ülkelerin neler yaptığına bakarsanız, daha farklı bir durum göreceksiniz. Müttefiklikler geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
DEMOKRATLARDAN TRUMP'A MEKTUP
ABD Başkanı Donald Trump, sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakereleri önerirken, Trump'ın bu fikrine karşı çıkan sadece odadaki Cumhuriyetçi senatörler olmadı. Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya geldiği saatlerde, başlarını Bob Menendez'in çektiği bir grup Demokrat senatör de Trump'a mektup yollayarak
yaptırım çağrısı yaptı.
Türkiye'nin S-400'ler konusunda defalarca uyarıldığının belirtildiği mektupta, "Türkiye'ye yasaya uygun bir şekilde yaptırım uygulanması konusunda Dışişleri Bakanı Pompeo ve birçok Cumhuriyetçi senatöre katılıyoruz. ABD'nin kararlı bir adım atmaması durumunda, NATO'daki pozisyonumuz ve Rusya üzerindeki yaptırım rejimimiz zarar görecek" ifadelerine yer verildi.
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