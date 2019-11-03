İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı. "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı. Vodafone 41. İstanbul Maratonunu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Vodafone 41. İstanbul Maratonunda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir coğrafya olmadığını belirterek, "Bu sadece bu güzel memleketimize, şehrimize nasip olmuş ve birazdan Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada." değerlendirmesinde bulundu.

Koşunun hem İstanbul'a hem ülkeye hem de bütün dünyaya barış getirmesini dileyen İmamoğlu, “Bu zaten aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler sporun, sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Hepinize başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre),15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirildi.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

140 BİNE YAKIN KİŞİ KOŞTU

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi. Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı. Maratonda 58 elit atlet koştu. Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verdi.

MARATONDA REKOR

Vodafone 41. İstanbul Maratonunu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Vodafone 41. İstanbul Maratonunda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

ACI HABER

Maratonda 60 yaşındaki Mehmet Kiriş kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 15 Maratona katılan 60 yaşındaki Mehmet Kiriş, Fatih Cankurtaran Sosyal tesisleri yakınlarında fenalaştı. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BAZI YOLLAR KAPATILDI

Bu yıl 41’incisi düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu için şehrin genelindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 03.00’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, devamında köprüye çıkan yolları tamamı ve saat 05.00’da Avrasya Tüneli çift Yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

METROBÜS SEFERLERİ FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDEN YAPILACAK

Gece saat 3.00’da kapanan olan yollar saat 15.00’ten itibaren araç trafiğine açılacak. Maraton koşusu nedeniyle bugün saat 06.00’dan maraton bitimine kadar T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Kabataş ile Beyazıt istasyonları arasında işletme yapılmayacak.

Bu kapsamda kapanacak olan yollar şu şekilde:

ANADOLU YAKASI

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.

AVRUPA YAKASI

Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım),Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı Köprüleri.