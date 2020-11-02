Viyana’da sinagog yakınlarda silahlı saldırı!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda yaralılar olduğu bildirildi. Olaya müdahale eden polislerden ağır yaralı olduğu bildirildi.

Öte yandan saldırganlardan birinin tutuklandığı aktarıldı.

Reuters haber ajansının aktardığı haberde, bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.