Viyadükte korku dolu anlar!

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.

DHA'nın haberine göre, metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste yaralananlar oldu. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.