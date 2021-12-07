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Son dakika haberi Viyadükte korku dolu anlar!

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Mahmutbey Viyadüğü'nde devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Düşme tehlikesi bulunan midibüste yaralananlar oldu

07.12.2021 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Viyadükte korku dolu anlar!
Viyadükte korku dolu anlar!
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DHA

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.

DHA'nın haberine göre, metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste yaralananlar oldu. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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