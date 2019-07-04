Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi! Uzun süredir transfer gündeminin zirvesinde yer alan Kosovalı golcü, bir sene sözleşmesinin kaldığı Çaykur Rizespor'da, sözleşme süresinin bitimine kadar kalacağını açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği futbolcu için Çaykur Rizespor cephesi, kendilerine gelen teklifleri beğenmediklerini açıklamıştı. Muriç'in menajeri ise oyuncusunun Galatasaray'da forma giymek istediğini dile getirirken son olarak sarı-kırmızılı kulübe söz verdiklerini ve bu sözü tutmak istediklerini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vedat, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile yaptığı son görüşmede transferine ilişkin görüş ayrılıklarının bulunduğunu dile getirdi.

Geçen sezon özellikle Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından Çaykur Rizespor formasıyla bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki santrfor, 34 maçta 17 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

Kosovalı futbolcunun Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.

Vedat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanımız Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım"