Kentte, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak faaliyet gösteren Amer Onay grubuna mensup 34 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, düzenlenen operasyonda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.