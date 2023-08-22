Başakşehir'deki vale cinayeti: Polis 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri arıyor
İstanbul Başakşehir'de çalınan aracın peşine düşünce öldürülen Ogün Tekin cinayetinde zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmada Arnavutköy'de tespit edilen şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayan zanlılar araçlarını bırakıp kaçtı
Başakşehir'de öldürülen vale Ogün Tekin (21) cinayetiyle ilgili çalışma yapan polis ekiplerinin, Arnavutköy'de 'dur' ihtarında bulunduğu araç kaçtı.
DHA'nın haberine göre ekipler ile şüpheliler arasında Arnavutköy'de başlayan kovalamaca Hadımköy'e kadar sürdü.
Şüpheliler, Hadımköy'de kendi araçlarını bırakarak bir arazi aracını çalıp kaçtı. Hadımköy Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatan ekiplerin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.