Vahşice katledilen Sevgi'nin ailesi konuştu

İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Sevgi Tekin, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Gökhan Ağtaş'tan, 5 ay önce kendisine şiddet ve baskı uyguladığı gerekçesiyle ayrıldı.
DHA'nın haberine göre çocukları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan Sevgi Tekin, önceki gün gece 02.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında oturduğu daireye pencere camını kırarak giren Gökhan Ağtaş tarafından, kız kardeşleri Sedef Kanlı, Figen Kanlı, yurttan yanına gelen kızı S.K. (16) ve annesi Nuhubet Kanlı'nın gözü önünde tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Gökhan Ağtaş, kaçarken ölen Sevgi Tekin'in otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.
'6 KEZ ATEŞ ETTİ ABLAMA'
Evde Sevgi Tekin'in öldürülmesine tanık olan annesi ve kız kardeşleri, yaşadıklarını Adli Tıp Kurumu önünde anlattı. Sedef Kanlı, Konya'dan ablasını götürmek için geldiğini, evde misafir olduğunu, gece mutfakta atıştırmalık bir şeyler hazırlarken Gökhan Ağtaş'ın camı kırarak içeriye girdiğini söyledi. Sedef Kanlı, "Biz odaya kaçtık. O da arkamızdan geldi. Telefonlarımızı elimizde aldı. Ablama, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Anneme vurdu, sonra ablamı dövdü. 6 kez ateş etti ablama. Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, hiçbir şey yapamadık. Sonra da kaçtı" dedi.
'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ'
Ablasının çocuklarının yurtta olduğunu anlatan Sedef Kanlı, "Daha önce ablamı tehdit etti, polise bildirdik. Ablamı tekrar tehdit etti, 'şikayetini çekersen seni rahat bırakacağım' dedi. Ablam şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektikten 5-6 ay sonra ablamı öldürdü. O süre içinde sürekli evi bastı. Ablamı sürekli, 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti, sonunda da yaptı. Gözümüzün önünde katledildi ve biz bir şey yapamadık. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz, en ağır ceza verilsin" ifadelerini kullandı.
Cinayeti işleyen Gökhan Ağtaş
'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE CAN VERDİ'
Sedef Kanlı, saat 01.30'da odaya kilitledikten sonra ablasına dışarıya çıkması için 1.47'ye kadar süre verdiğini anlatarak, "'Ya çıkarsın ya da ailenin gözleri önünde seni vururum' dedi. Biz vuracağını düşünmedik. Ablamı tekmelemeye başladı. Annemin gözünün önünde can verdi ablam. Annem kendini ablamın önüne atmak istedi, annemi de darbetti. Adam öldürmek bu kadar kolay mı? Artık kadına şiddet, kadın cinayeti görmek istemiyoruz. Şu anda ablamı beklediğim yere bakar mısınız, cenazesinin çıkmasını bekliyorum. Artık son bulsun" diye konuştu.
'POLİSİ ARARSANIZ 1 DEĞİL 5 CENAZE ÇIKAR' DEDİ'
Sevgi Tekin'in diğer kız kardeşi Figen Kanlı ise ablasının Özgecan Aslan, Münevver Karabulut gibi olduğunu ifade ederek, "Ablamın sevgilisi değildi, imam nikahlı eşiydi, ayrı yaşıyorlardı. Cam kırıldı, ablamın çığlığını duydum, telefonlarımızı aldı. 'Sakın polisi aramaya çalışmayın, buradan 1 değil 5 cenaze çıkar' dedi. Halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Gözümün önünde ablam öldü. Adam ablamı benden bile kıskanıyordu" dedi.
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