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Ankara'da camı kırıp evi basan adam, eski sevgilisini öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 ay önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evine camı kırarak giren adam, eski sevgilisine tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

04.01.2021 - 05:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da camı kırıp evi basan adam, eski sevgilisini öldürdü
İHA

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706. Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A., kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T. ile telefonda tartıştı. Daha sonra sevgilisinin evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmasını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.

ÇOCUKLARI ODAYA KİLİTLEDİ

Eve giren saldırgan, sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.’nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada sevgilisiyle tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.’ye 3 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE KALBİ DURDU, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İHA'nın haberine göre; polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sevgi T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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