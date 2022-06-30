Vahşi cinayet! Darbettikleri genci 3'üncü kattan attılar

AA

Eskişehir'de, bir apartman dairesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre Odunpazarı ilçesinde bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. (60) ile Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında tartışma çıktı.

Fotoğraf: İHA

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Borç meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kısacık ile Sırrı S. darbedildi. Daha sonra Kısacık'ı üçüncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Gökhan Kısacık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: İHA

Sırrı S'nin ise aynı hastanede tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüphelilerin gidebilecekleri adresleri takibe aldı.

Emine B, Mert E. ve Mesut T. saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir