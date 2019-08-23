23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırıkkale'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki çocuğunun önünde boğazından bıçaklanarak öldürülmesi, kadın cinayetlerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Son 1 ay içinde 2 kadın eşleri tarafından boğazlarından bıçaklanarak öldürülürken, Diyarbakır'da da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, yaşıtı bir erkek çocuğunu boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Türkiye, Kırıkkale'de boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetini konuşuyor. Son bir ayda işlenen cinayetler, vahşeti ortaya koydu.
KIRIKKALE'DE EŞİNİ KIZININ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ
Kırıkkale’de Fedai Baran (43),bir kafede karşılaştığı eski eşi Emine B.’yi, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Fedai B., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Fedai B., kafede yemek yiyen eski eşi Emine B. ile çocukları F.B.B.’nin yanına geldi. Fedai B. ile Emine B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine B.'yi, kızı ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında boğazından bıçakladı. Emine B. kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. Küçük kız ise olayın etkisiyle şoka girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emin B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Şoka giren F.B.B. de annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis ekipleri ise kafede incelemelerde bulunarak, şüpheli Fedai B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AKSARAY'DA EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI!
Aksaray'da, tartıştığı eşi Bahtiyar B. (22) tarafından boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Aysel B. (19),tek katlı evlerinin balkonundan atlayıp, komşularından yardım istedi. Aysel B., hastaneye kaldırılırken, Bahtiyar B. de gözaltına alındı.
Olay, 31 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4676 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi.
Gece vardiyasında çalıştığı iş yerinden eve gelen Bahtiyar B., bilinmeyen nedenle eşi Aysel B. ile tartıştı. Bahtiyar B., tartışma sırasında mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşine saldırıp, boğazından bıçakladı. Boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel B., balkondan atlayıp, yandaki komşularından yardım istedi.
Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aysel B.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada Aysel B., panik içinde sağlık görevlilerine, "Bana ne olacak" diye sordu. Sağlık görevlileri de durumunun iyi olduğunu belirterek, "Korkma. Çok iyisin. Sana bir şey olmayacak" dedi.
Aysel B., hastanede tedaviye alınırken, Bahtiyar B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'DA ÇOCUK, ÇOCUĞU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Diyarbakır'da, kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı Cihan Gider (11),ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 31 Temmuz'da öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi. Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü.
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.
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