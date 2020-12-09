Pamuk'tan sonra bir saldırı da Mars'a!

İlkadım ilçesine bağlı Gürgendağ mevkiinde köpeklere besleme yapan hayvansever Fevzi Uyar ile Nurhan ve Ömer Aktaş çifti, ön patisi yaralanmış bir köpek buldu. Aç ve yaralı köpeğe mama veren Aktaş ailesi, köpeği veteriner kliğine götürdü.
DHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi yapılan köpeğin, ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Veteriner Hekim Mustafa Kanat tarafından tedaviye alınan köpek, ameliyat edilecek. Köpeğin kim ya da kimler tarafından nasıl vurulduğu araştırılıyor.
'PAMUK’A GÖRE BİRAZ DAHA ŞANSLI BİR KÖPEK’
Ön patileri kesilmiş Pamuk’un ardından yaşanılan bu olayın kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Aktaş ailesi, bunun artık son bulmasını temenni ederek, bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılmasını istedi.
"UMARIM SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"
Köpeğin genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Mustafa Kanat, “Pamuk’tan çok daha iyi durumda ama kemiğin durumu çok iyi değil. Uzvunu kaybetmedi, inşallah güzel bir operasyon planlıyoruz. Onun sonucunda belki birkaç operasyon geçirebilir. Ameliyatların ardından sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz. Tek sıkıntı, şu an kemik enfeksiyonu var. Saçma bedeni terk etmiş, giriş ve çıkış var. Pamuk’a göre biraz daha şanslı bir köpek. Umarım sağlığına kavuşacak. Saçmanın büyük olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bedeni terk etmiş, Pamuk’ta küçük saçmalar vardı ve onlar vücutta kalıyor. Röntgende de tespit edebiliyoruz. O yüzden uzvunda metal parça görmememiz, bunun bir tabanca veya domuz avında kullanılan misket tarzı saçmalar olabileceğini gösteriyor. Bence sahipli bir köpek, kaybolmuş olabilir veya aldığı darbeden sonra bulunduğu yeri terk etmiş olabilir. Sakin ve insanlara alışkın bir köpek” dedi.
‘PATİSİ OMZUNA KADAR ŞİŞMİŞTİ’
Yaralı köpeği ormanda bulan ve veteriner kliniğine götüren Nurhan Aktaş, “Biz her zamanki gibi beslememizi yapıyorduk. Yol kenarında ön patisi havada bir köpek gördük, hemen arabadan indik. Köpeğin vurulmuş olduğunu düşündük çünkü bir av köpeğiydi. Bizi görünce yanımıza koştu, bitkin ve aç haldeydi. Hemen mama verdik, çok açtı. Patisi omzuna kadar şişmişti, kanaması yoktu ama bir akıntısı vardı. Hemen arabaya aldık ve veteriner kliniğine götürdük. Yapılan ilk muayenesinde silahla vurulduğunu söylediler. Tedavisi olacak ve daha sonra ameliyat edilecek. O halini görünce çok üzüldük" diye konuştu.
Saldırıya uğrayan Pamuk adlı köpek
Pamuk olayının daha yeni yaşandığını hatırlatan Aktaş, "Hemen ardından bu olayın olması bizi derinden etkiledi. İnsanlar akıllanmamış, yasamız çok yetersiz. Pamuk olayından sonra insanların akıllanacağını düşündük ama maalesef yine bir hayvan vuruldu. Yasaların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor, bunlar mal değil birer can. Yaralı köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra hayvan sever Fevzi Uyar, sahiplenecek, koruma altına alacak. Köpeği ilk gördüğümüzde Kurşun adını verelim dedik, sonra ‘hayvan zaten kurşun yarası almış, ismi bu olmasın’ diye düşündük. Sonra acaba ‘ismi Garip mi olsa?’ dedik. Bu kez de garip gelmiş, garip gitmesin diyerek en son Mars ismini uygun gördük. Kulaklarının renginden ve güzelliğinden dolayı yaralı köpeğe Mars ismini verdik” şeklinde konuştu.
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