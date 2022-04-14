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Giresun'da genç kadın eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberine göre Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez acı haber Giresun'dan geldi. Giresun Belediyesi'nde çalışan genç kadın eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü
Vahşet haberi Giresun'dan geldi! Eski sevgilisi kurşun yağdırdı
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İHA
Son dakika... Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.
DHA'nın haberine göre, Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu.
Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Vahşet haberi Giresun'dan geldi! İrem Kostakoğlu erkek arkadaşı tarafından öldürüldü/son-dakika-vahset-haberi-giresun-dan-geldi-erkek-arkadasi-kursun-yagdirdi-3408593
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