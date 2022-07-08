Vahşet durmuyor! İki gün önce evlendiği karısını öldürdü

İHA

Son dakika... Konya'da 52 yaşındaki bir kişi, 2 gün önce evlendiği karısını bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memur emeklisi M.D. (52) ve 2 gün önce evlendiği eşi Keziban D. (45) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Keziban D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

M.D. ile Keziban D.'nin 2 gün önce resmi nikah kıydıkları, bu evliliğin Keziban D.’nin üçüncü, M.D.’nin ise ikinci evliliği olduğu öğrenildi. Şüphelinin ilk ifadesinde eşiyle 2 gün önce resmi nikah kıydıklarını söylediği öğrenilirken, yapılan incelemelerde zanlının kasten yaralama ve benzeri birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Keziban D.'nin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir