İlçede ilk evliliğinden 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 yıl önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.
DHA'nın haberine göre, bu beraberlikten 1 çocukları olan çift, son yıllarda birçok kez tartışıp kavga etti. İddiaya göre, sık sık savcılığa başvuran Hülya Elkoca, Mehmet Arslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI
Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta Hülya Elkoca'yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan polisi arayarak "Karımı öldürdüm" dedi.
VURDU, BAŞINDA BEKLEDİ
Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hülya Elkoca ise hayatını kaybetti. Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi. Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Elkoca "Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında 19 yaşındaki down sendromlu çocuğu da varmış" dedi.
İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için Hülya Elkoca ile tartışıp öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Arslan da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Hülya Elkoca'nın 4 çocuğuna, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce psikolojik destek verildiği belirtildi.
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