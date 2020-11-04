Dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltında

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Çelik Kafes' adlı helikopter destekli operasyonunda, 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri bazanın içinde saklanırken yakalandı. Operasyonda geçen ocak ayında açlıktan ölen Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı.
Antalya'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. 'Çelik Kafes' adı verilen operasyonu Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu yönetti. 400 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDE, TABANCALAR, HASSAS TERAZİLER...
Havadan helikopterle destek verilen narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve hassas teraziler ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın anında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu görüldü. Bir şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu çay paketlerinde bulundu. Zanlının kullandığı şırınga ise yattığı kanepenin başucunda ele geçirildi. Şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.
BAZA ALTINDAKİ ÇARŞAFLARIN ARASINDA YAKALANDI
Jandarma personelinin baskın yapılan evlere galoş giyerek girdiği operasyonda bir şüpheli ise, baza altındaki çarşafların arasına gizlenmiş halde bulundu.
AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDA
Operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı. Açlıktan hayatını kaybeden Bulut bebeğin kanında, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.
M.A. adlı şüphelinin evinde ise, çok sayıda sahte jandarma personeli kimlik kartı ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
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