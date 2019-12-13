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Caner Aktan'ın özel haberine göre Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) kaybolmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael hakkında bir dava daha açıldı. Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, tutuklanan Ustael’in iki çocuğunu koruma altına aldı.

"ÜÇ GÖREVLİYİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

Cezaevinden telefonla Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü arayan Ustael, çocuklarının iki gün içerisinde kendisine teslim edilmesini, aksi takdirde kadın görevliler G.U., K.T. ve S.P.’yi öldüreceğini söyledi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri G.U., K.T. ve S.P.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Tuncer Ustael çocuklarının düzenlenen raporla ellerinden alındığını, bu duruma tepki gösterdiğini, çocuklarını geri almak istediğini ve bu durumu agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini söyledi. Ustael hakkında kamu görevlisini tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İlk duruşmaya cezaevinden getirilen Tuncer Ustael suçlamaları kabul etmedi. Hakim, Ustael’e, “İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde G.U., K.T. ve S.P.’yi elimdeki silahla vuracağım” sözlerini söyleyip söylemediğini sordu. Ustael bu ifadeleri kullanmadığını öne sürdü, çocuklarının kendi isteği dışında koruma altına alındığını belirtti. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 6 Mayıs'a ertelendi. Tuncer Ustael’in 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PALU AİLESİNİN DAVASI 23 OCAK’TA

Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu’nun yargılanmasına ilişkin davanın 5’nci celsesi ise 23 Ocak tarihinde yapılacak.