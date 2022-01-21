Üniversiteli genç kıza taşlı saldırı!

İstanbul’da üniversite okuyan Aslı U. 20 Ocak günü, okula gitmek için sabah erken saatte kaldığı yurttan çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sınavı olduğu için acele eden genç kız, saat 07.30’da Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde otobüsten indi.

Üniversite binasına gitmek üzere ışıklardan karşıya geçen genç kız, peşinden gelen bir kişiyi fark etti.

TAŞLA BAŞINA VURDU

Genç kız hızlı adımlarla ilerlerken, arkasından gelen yüzünde cerrahi maske, başında siyah şapka olan 25 yaşlarındaki şüpheli yere eğilerek bir taş aldı. Saldırgan, bir anda genç kıza yönelerek taşla başına vurdu. Kulağının üst kısmına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan öğrenci, korku ve panikle okuluna doğru koşmaya başladı.

İLK MÜDAHALE ÜNİVERSİTEDE YAPILDI

Aslı U., üniversitedeki görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Başka bir kadının da karnına taş attığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.