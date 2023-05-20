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Ümit Özdağ ile Sinan Oğan görüştü

Zafer Partisi lider Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan bir araya geldi. Dün Özdağ Kılıçdaroğlu ile Oğan da Erdoğan ile görüşmüştü

Giriş: 20.05.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ümit Özdağ ile Sinan Oğan görüştü
Özdağ ile Oğan görüştü
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HABERTURK.COM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraflar, Twitter'dan paylaşıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özdağ, "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" dedi.

Ümit Özdağ, dün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkanı olabildiğince bilgilendirdim" derken, Özdağ da "Kısa zaman içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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