Ukrayna'nın yakaladığı Rus askeri ağlayarak konuştu!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 20. gününde devam ederken, bazı doğmamış bebekler dahil çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ukrayna tarafından yakalanan Rus askerlerine, Interfax Ukrayna Haber Ajansı'ndaki gazetecilerle konuşma fırsatı verildi.

Yakalanan askerler, basın toplantısında ağlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "hain işgalini" eleştirdi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Askerlerden biri Galkin Sergey Alekseevich, "Bu toprakları işgalimizden dolayı kendim, ekibim için tüm Ukrayna vatandaşlarında, yaşlılarından, kadınlarından, çocuklarından özür dilerim." dedi.

Alekseevich, "Askeri birliklerimizin generalliği korkak davrandı, bize hain davrandılar." ifadelerini kullandı.

Alekseevich, "Rus ordusunun tüm güçlerine söylemek istiyorum; silahlarınızı bırakın. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı eylemlerini durdurun. Bombaları durdurun, sivilleri öldürmek, hava saldırıları yapmak için buraya asker göndermeyi bırakın." dedi.