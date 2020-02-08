08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da, 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen kazada Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı.
ARKADAŞLARINI GÖRMEYE GELİYORDU
İHA'da yer alan habere göre kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt’un aslen Elazığlı olduğu, İzmir’de yaşadığı ve evli olmadığı öğrenildi.
Gezmeyi çok seven ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği öğrenilen Bozkurt’un, İstanbul’a bir arkadaşıyla görüşmeye gitmek için bindiği uçak sonu oldu. Bozkurt’tan geriye Dubai ve Abu Dabi’de çekildiği fotoğrafları kaldı.
DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDI
Kazada hayatını kaybeden Bozkurt’un cenazesi 6 Şubat gecesi İzmir’e getirildi. Cenaze, Örnekköy Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü. Öte yandan uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un düğün hazırlığında olduğu, Ağustos ayında evleneceği öğrenildi.
"DÜĞÜNÜNE GELECEKTİM SONGÜL'ÜM"
Songül Bozkurt, ABD’de yaşayan kardeşlerinin İzmir’e gelmesinin ardından bugün Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir milletvekillerinin yanı sıra Karşıyaka Emniyet Müdürü Kaan Coşkun katıldı.
Cenaze namazında Songül Bozkurt’un annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bozkurt’un acılı ablası kardeşine, "Gitme Songül’üm. Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Söz vermiştim ona düğününe gelirim demiştim. Düğününe gelecektim Songül’üm. Ben senin yanına hep gelirim" diye feryat etti.
TABUTUNA BEYAZ GELİNLİK KONULDU
10 kardeş olduğu öğrenilen Songül Bozkurt’un ailesi ve akrabaları cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Songül Bozkurt’un tabutuna beyaz gelinlik örtüldü. Songül Bozkurt’un cenazesi, törenin ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.
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