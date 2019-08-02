02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde, amca çocukları Adem (14),Giray (16) ve Turan Besler (17),iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
DHA'daki habere göre kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR
Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı.
Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN, ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Altınkaya Mahallesi'nin muhtarı Kenan Mutlucan, dereye çocukluklarından beri serinlemek için girdiklerini belirterek, "Ölen çocukların 3'ü de zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. O kayınca diğerleri de onu kurtarmak için peşine mi girdiler, bilemiyoruz. Ekipler, çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!