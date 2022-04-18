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Üç çocuk annesiydi çay içiyordu! Sokakta kavga çıktı!

Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün (42) katil zanlısı Mehmet Ö. (24), yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliye'sine sevk edildi

18.04.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Üç çocuk annesiydi ve çay içiyordu! Gaziantep'teki olayda flaş gelişme
Üç çocuk annesiydi çay içiyordu! Sokakta kavga çıktı!
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İHA

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ GENÇ BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İHA'da yer alan habere göre iki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen mermiler kadının talihsiz kadının başına isabet etti.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KATİLİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kimliğini tespit etti.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kimliği ve yeri tespit ettikleri katil zanlısı Mehmet Ö. (24) isimli zanlı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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