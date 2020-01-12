12 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSON DAKİKA UBER! UBER yasağı işlerine yaradı! Havalimanı-Beşiktaş 270 Euro!

UBER yasağı işlerine yaradı! Havalimanı-Beşiktaş 270 Euro!

UBER'in erişim yasağını VPN aracılığıyla deldiğini yazan Esra Boğazlayan, UBER'in yasaklanmasının ardından boşa çıkan 10 bin XL aracın nasıl çalıştığını araştırdı. Otellerle çalışan bu araçlar Beşiktaş'tan Havalimanı'na 270 Euro'ya turist taşıyor

12.01.2020 - 09:08 | Güncelleme:
UBER yasağı
HABERTURK.COM

DÜN, UBER’e erişim yasağının VPN aracılığıyla delindiğini yazmıştım. Özellikle sarı taksilerin VPN’le UBER’le çalışmaya devam ettiğini hem taksi durağı sahipleri hem de bizzat VPN kullanan taksiciler anlatmıştı. UBER’in yasaklanmasının ardından sarı taksiler VPN üzerinden çalışmaya devam ediyor. Peki ya UBER krizinde asıl sorun olan 9+1 yolcu taşıyan XL araçlar? XL’deki durum ise daha farklı. Onlar da bir yandan VPN’le yasağı delmekle birlikte buldukları yeni bir yol sayesinde de artık UBER’le çalıştıklarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Yani UBER’in yasaklanması bir anlamda onların işine yaradı. Buldukları bu yöntem ne?

AYNI MESAFE LÜKS TAKSİDE 210 TL

UBER’in yasaklanmasının ardından boşa çıkan yaklaşık 10 bin XL aracın sahibi, turizm taşımacılığına yöneldi. Otellerin konsiyerj masalarıyla çalışan XL araçlar, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen D2 belgesiyle turist taşımacılığı yapıyor. Bu şekilde çalışan araç sahiplerinin verdiği bilgiye bakılırsa da UBER’le kazandıklarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Nasıl mı? Bu konsiyerj masalarında herhangi bir tarife yok. Herkes istediği fiyata turisti taşıyor.

PARANIN BİR KISMI OTELE VERİLİYOR

Yine bu taşımacılığı yapanların verdiği bilgiye göre; bu fiyatlar bazen çok da uçuk olabiliyor. Örneğin Beşiktaş’tan havalimanına 270 Euro’ya turist taşınıyor. Elbette bu paranın bir kısmı otele veriliyor. Fakat kazanılan para düşünülecek olursa eskiden UBER’le çalıştıklarından çok daha fazlasını kazanıyorlar. Eskiden bu mesafede 200 lira kazanırken şimdi aldıkları ücret 270 Euro. Tabii bu rakamlar bölgeye ve otele göre değişiyor. Peki yine 9+1 yolcu taşıyan lüks taksiler yine aynı mesafede yani Beşiktaş-Havalimanı arasında yolcuyu kaç liraya taşıyor? Lüks taksi, bu mesafede yolcuyu 210-230 TL arasında taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ölüme yol açıyor! Bu ayrıntıları mutlaka bilin
Ölüme yol açıyor! Bu ayrıntıları mutlaka bilin
Dehşeti yaşadı! Saniyeler içinde...
Dehşeti yaşadı! Saniyeler içinde...
Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...
Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...
Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...
Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...
Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı
Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı
İlçe emniyet müdürlüğünde yangın
İlçe emniyet müdürlüğünde yangın
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X