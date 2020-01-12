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DÜN, UBER’e erişim yasağının VPN aracılığıyla delindiğini yazmıştım. Özellikle sarı taksilerin VPN’le UBER’le çalışmaya devam ettiğini hem taksi durağı sahipleri hem de bizzat VPN kullanan taksiciler anlatmıştı. UBER’in yasaklanmasının ardından sarı taksiler VPN üzerinden çalışmaya devam ediyor. Peki ya UBER krizinde asıl sorun olan 9+1 yolcu taşıyan XL araçlar? XL’deki durum ise daha farklı. Onlar da bir yandan VPN’le yasağı delmekle birlikte buldukları yeni bir yol sayesinde de artık UBER’le çalıştıklarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Yani UBER’in yasaklanması bir anlamda onların işine yaradı. Buldukları bu yöntem ne?
AYNI MESAFE LÜKS TAKSİDE 210 TL
UBER’in yasaklanmasının ardından boşa çıkan yaklaşık 10 bin XL aracın sahibi, turizm taşımacılığına yöneldi. Otellerin konsiyerj masalarıyla çalışan XL araçlar, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen D2 belgesiyle turist taşımacılığı yapıyor. Bu şekilde çalışan araç sahiplerinin verdiği bilgiye bakılırsa da UBER’le kazandıklarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Nasıl mı? Bu konsiyerj masalarında herhangi bir tarife yok. Herkes istediği fiyata turisti taşıyor.
PARANIN BİR KISMI OTELE VERİLİYOR
Yine bu taşımacılığı yapanların verdiği bilgiye göre; bu fiyatlar bazen çok da uçuk olabiliyor. Örneğin Beşiktaş’tan havalimanına 270 Euro’ya turist taşınıyor. Elbette bu paranın bir kısmı otele veriliyor. Fakat kazanılan para düşünülecek olursa eskiden UBER’le çalıştıklarından çok daha fazlasını kazanıyorlar. Eskiden bu mesafede 200 lira kazanırken şimdi aldıkları ücret 270 Euro. Tabii bu rakamlar bölgeye ve otele göre değişiyor. Peki yine 9+1 yolcu taşıyan lüks taksiler yine aynı mesafede yani Beşiktaş-Havalimanı arasında yolcuyu kaç liraya taşıyor? Lüks taksi, bu mesafede yolcuyu 210-230 TL arasında taşıyor.
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