TWİTTER SAYFA YENİLENEMİYOR HATASININ ÇÖZÜMÜ VAR MI?
Ne yazık ki kullanıcıların Twitter sayfa yenilenemiyor hatasını çözmek için yapabilecekleri pek fazla şey yok. Bunun en büyük nedeni ise sorunun sistemden kaynaklanması. Ancak uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek bazı durumlarda problemi ortadan kaldırabiliyor.
Telefonunuzdan Ayarları açın.
Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.
Listeden Twitter’ı bulun.
Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.