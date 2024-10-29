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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Turuncu listedeki terörist etkisiz!

        Turuncu listedeki teröristler etkisiz!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Turuncu kategoride aranan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt'in Pervari kırsalında etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:14
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        Turuncu listedeki teröristler etkisiz!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-24 Operasyonu'nda terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ferhat Serhildan" kod adlı İlhan Tekinalp ile "Devrim Cudi" kod adlı Recep Kipçak isimli teröristlerin, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gürz-24 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini belirtti.

        Teröristlerin, J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla yapılan temas aramasında etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri,13 Eylül 2023'te Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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