İstanbul'da etkili olan rüzgâr ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

DHA'da yer alan habere göre turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.