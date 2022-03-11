Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda sıcak gelişme!

AA

Akraba olan B.F. (25) ile C.R.F. (39) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

AA'da yer alan habere göre, şüpheliler hakkında, "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

HTS RAPORLARI VE GÖRÜNTÜLER DE İDDİANAMEDE

İddianamede, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ihbarı, şüpheliler ile tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu, kamera kayıtları, dijital materyal ve HTS raporları da yer aldı.

Atatürk Onur Anıtı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gelişinin anısına Samsun halkı tarafından yaptırıldığı belirtilen iddianamede, "29 Ekim 1931 tarihinde kaideye monte edilen heykel, 91 yıldır Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yerde bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şahlanmış at üzerinde mareşal üniformasıyla tasvir eden ve yönü batıya dönük olan heykel, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle Milli Mücadele'yi temsil etmektedir. Ankara ve İzmir'de bulunan Atatürk heykelleriyle sembol haline gelen Atatürk Onur Anıtı, aynı zamanda Samsun şehrinin de sembolü olmuştur." ifadelerine yer verildi.

İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Barosu, Samsunspor gibi birçok kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütünün ambleminde Atatürk Onur Anıtı'nın yer aldığı hatırlatılan iddianameye, şöyle devam edildi:

"C.R.F, beyanlarında, Atatürk'ü kendi değeri ve atası olarak görmediğini, Samsun'a yalan şekilde ihtilal yapmak için gelen doğan güneş olarak gösterilmesine tahammül edemediğini söyledi. Cep telefonunun incelemesinde, Atatürk'ü kötüleyen video ve mesajlar bulundu. Diğer şüpheli B.F. ile konuşmalarında, 'Gönlümün rahatlaması için Atatürk Anıtı'nı yıkmam lazım' dediği, önceden beri anıta zarar verme fikrinde olduğu ve bunu açıkça ifade ettiği belirlendi. Suç tarihinden bir gün önce 2 Şubat günü saat 20.00 sıralarında şüpheliler ile tanık C'nin Anıt Park'ın karşısında bulunan restorandan aldıkları döneri Anıt Park içinde bulunan banklarda yedikleri, burada sohbet ederken C.R.F. Atatürk Anıtı'nı göstererek, 'Şunu arabaya takıp çekip yıkasım var' dedi. Daha sonra şüpheliler ve tanık olay yerinden ayrıldı."

URGAN VE ÇELİK HALAT DETAYI

Olay günü saat 03.00 sıralarında C.R.F'nin, eşine ait araçla kuzeni B.F'nin evine gittiği, ardından birlikte ağabeyinin yapı marketinin önünde bulunan urgan ve çelik halatı aldıkları anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"C.R.F, urgan ve çelik halatı geldikleri aracın kapı içlerinden geçirerek kapı direklerine bağladı. C.R.F'nin kullandığı aracı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu parkın araç geçişine kapalı iç kısmındaki heykelin arka tarafına park ettiler. C.R.F, bir ucu araca bağlı urgan ve çelik halatla Atatürk Onur Anıtı'na çıkmaya çalıştı. Anıta tek başına çıkamayınca diğer şüpheliden yardım istedi. B.F. eliyle destek vererek C.R.F'nin anıtın üzerine çıkmasına yardım etti. Anıtın üzerine çıkan C.R.F, urgan ve çelik halatı Atatürk'ün üzerinde tasvir edildiği şahlanmış atın arka ayaklarına ve kuyruğuna bağlayarak anıttan indi. Tek başına araca binerek heykeli çekerek yıkmaya çalıştı ancak urgan ve çelik halat koptu. Kopan parçaları araç içine alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra C.R.F, B.F'ye, 'Anıtı yerinden bile oynatamadım, yıkamadım. Eğer yıksaydım önce gönlümü rahatlatır, sonra bir değişikliğin ateşini başlatmış olurdum' diyerek heykeli yıkamadığı için üzüntü yaşadı."

İddianamede, şüphelilerin gözaltında yapılan kan ve idrar tahlillerinde uyuşturucu madde çıktığı, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarılarak, kendilerinin ve tanık beyanları, dijital materyallerin ve HST kayıtlarının incelenmesine göre şüphelileri suçu işlemek için üçüncü kişilerin azmettirdiğine teşvik ya da yardımına dair delil bulunamadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da 3 Şubat'ta İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan B.F. ile C.R.F, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.