Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu!

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.