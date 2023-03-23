Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu!

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
HATAY °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu