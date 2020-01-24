Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kurası çekildi.

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

1 - Trabzonspor - Erzurumspor

2 - Kırklarelispor - Fenerbahçe

3 - Antalyaspor - Sivasspor

4 - Alanyaspor - Galatasaray

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Erzurumspor ile Kırklarelispor - Fenerbahçe eşleşmelerinin galibi yarı finalde rakip olacak.

Antalyaspor - Sivasspor ile Alanyaspor - Galatasaray eşleşmelerinin galibi yarı finalde rakip olacak.