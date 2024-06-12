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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye Hava Durumu: Kavurucu sıcak etkili olacak! 12 Haziran Detaylı Hava Durumu Raporu | Son dakika haberleri

        Kavurucu sıcak! Meteoroloji uyardı! Yüksek sıcaklıklar etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 34, İzmir'de 40, Ankara'da 35, Antalya'da 34 derecelere ulaşması bekleniyor. Diğer yandan Çankırı, Hakkari ve Van çevrelerinde yerel yağmurlar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 07:39 Güncelleme: 12.06.2024 - 07:39
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        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 38°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşların gerekli önlemleri alarak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmaları önemle tavsiye ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 44°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 34°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        BOLU °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 38°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 37°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 37°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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