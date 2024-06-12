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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 41° Antalya Güneşli 41° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 38° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 27°

Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşların gerekli önlemleri alarak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmaları önemle tavsiye ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 39°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 34°C Az bulutlu KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık REKLAM BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 37°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 37°C Az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 27°C Parçalı bulutlu KARS °C, 25°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 35°C Az bulutlu VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık