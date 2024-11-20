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        Türk gemisine saldırıya kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:51 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:11
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        Türk gemisine saldırıya kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı.

        Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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